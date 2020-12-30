تقرير هندي: تركيا تستخدم مسلسل أرطغرل لإثارة مشاعر الكشميريين ضد للهند

أكد تقرير هندي أن تركيا تستخدم وسائل إعلامها لتسليط الضوء على ما وصفتها بالانتهاكات ضد الكشميريين والمسلمين في إقليم كشمير من أجل إثارة مشاعر "معادية للهند".وأوضحت صحيفة "eurasian times" في تقرير لها اليوم، أن منصات وسائل الإعلام التركية تلعب دورًا رئيسيًا في نسج رواية مناهضة للهند، فقد كشف تقرير هندي أن الإذاعة والتلفزيون التركي (TRT) ووكالة الأناضول لا ينتقدان الهند فحسب، بل خرجا بعدة تقارير إخبارية عن الكشميريين وقانون تعديل المواطنة المثير للجدل، والذي يُنظر إليه على أنه تشريع معادٍ للمسلمين.وأوضحت الصحيفة أن تركيا تقترب أكثر من باكستان الخصم اللدود للهند، حتى أصبحت ملاذًا آمنًا للعناصر المعادية للهند والعمل بناءً على طلب باكستان.وأشارت تقارير هندية، إلى أن تركيا تستخدم القوة الناعمة لإثارة الكشميريين، حيث يتم توزيع المسلسلات التركية مثل أرطغرل في الإقليم، بجانب تقديم تركيا منحًا دراسية مربحة وبرامج تبادل للطلاب الكشميريين الهنود والمسلمين.وقال الرئيس التركي أردوغان، خلال زيارته لباكستان في وقت سابق من هذا العام، أن كشمير مهمة لتركيا مثلما هي مهمة لباكستان.وكشفت "EurAsian Times" نقلًا عن تقارير إعلامية يونانية أن تركيا تريد نقل ميليشيا سورية إلى كشمير بجانب الاستمرار في عمليات تجنيد مماثلة للعمليات التي جرت في أعزاز وجرابلس والباب وإدلب السورية.