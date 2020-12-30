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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

2878 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:34 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2878 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 177 ألفا و996 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات؛ جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1443 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 21700 فحص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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