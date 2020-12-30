تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر

ابطال مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر وأحمد زاهر

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استمرت النجمة مي عمر في تقديم مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حاليا على قناة ON، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.وجاءت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر والنجم أحمد زاهر شيقة جدا لكل متابعي العمل وحلقاته الأولى والثانية الثالثة؛ حيث ظهرت لؤلؤ التي تحاول الصعود إلى القمة بينما دخلت في خلافات كثيرة مع كل من حولها ومن يساندها بالمشاهد التي يظهر فيها باقي فريق العمل مثل أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبي وآخرين.واحتل مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر الذي يعرض علي شاشة قناة أون on مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل بينما ظهر تريند في عدد من المواقع المختلفة حيث قام الكثيرين البحث عن المسلسل وحلقاته خاصة الحلقة 4.ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم والفنانين من بينهم الفنانة جلاء بدر، والفنانة نرمين الفقي، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان إدوارد، والفنانة هيدي كرم، والفنانة القديرة سلوى عثمان، والفنان عماد زيادة، والفنان حمدي هيكل، وهو من تأليف المؤلف والممثل محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي واشراف علي الاخراج محمد سامي.وكشفت الشركة المنتجة «سينرجي» تفاصيل العرض الخاص بمسلسل لؤلؤ وخاصة الحلقة الرابعة وباقي الحلقات حيث يعرض المسلسل عرض أول الساعة 7:45 مساء على on، ويعاد العمل الساعة 2 صباحًا، والواحدة مساء، وعبر قناة ON Drama 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.