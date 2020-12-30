رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:20 م
مي عمر
مي عمر
حسين الجندي
طباعة
استمرت النجمة مي عمر في تقديم مسلسل لؤلؤ الذي يعرض حاليا على قناة ON، خاصة أن المسلسل شهد انطلاقة قوية منذ عرض الحلقة الأولى التى تصدرت أيضا تريند محرك البحث جوجل.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر

وجاءت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر والنجم أحمد زاهر شيقة جدا لكل متابعي العمل وحلقاته الأولى والثانية الثالثة؛ حيث ظهرت لؤلؤ التي تحاول الصعود إلى القمة بينما دخلت في خلافات كثيرة مع كل من حولها ومن يساندها بالمشاهد التي يظهر فيها باقي فريق العمل مثل أحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبي وآخرين.

واحتل مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر الذي يعرض علي شاشة قناة أون on مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل بينما ظهر تريند في عدد من المواقع المختلفة حيث قام الكثيرين البحث عن المسلسل وحلقاته خاصة الحلقة 4.

ابطال مسلسل لؤلؤ بطولة مى عمر وأحمد زاهر

ويشارك في العمل عدد كبير من النجوم والفنانين من بينهم الفنانة جلاء بدر، والفنانة نرمين الفقي، والفنان محمد الشرنوبي، والفنان إدوارد، والفنانة هيدي كرم، والفنانة القديرة سلوى عثمان، والفنان عماد زيادة، والفنان حمدي هيكل، وهو من تأليف المؤلف والممثل محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي واشراف علي الاخراج محمد سامي.

يهمك أيضًا | مواعيد عرض مسلسل مي عمر وأحمد زاهر


وكشفت الشركة المنتجة «سينرجي» تفاصيل العرض الخاص بمسلسل لؤلؤ وخاصة الحلقة الرابعة وباقي الحلقات حيث يعرض المسلسل عرض أول الساعة 7:45 مساء على on، ويعاد العمل الساعة 2 صباحًا، والواحدة مساء، وعبر قناة ON Drama 10 مساء، إعادة 5 صباحا، 3 مساء.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الخارجية: استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة

الصحة العالمية: لا يوجد في مصر أي سلالات جديدة من كورونا

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

سينرجي تطرح البوستر الرسمي لفيلم «وقفة رجالة» تمهيدًا لعرضه

الصور

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

image description

وزير البترول يتفقد مجمع التكسير الهيدروجيني في أسيوط

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع لجنة التقسيم الإداري

image description

إنشاء مركز إبداع مصر بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الأزهر يرد على واقعة التنمر على ابنة يسرا اللوزي

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

بالأسماء.. المستبعدون من قائمة الأهلى فى كأس العالم للأندية

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ لـ مي عمر على mbc.. والاعادة

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

«قرارات البناء الجديدة».. آليات ضوابط استئناف البناء والشروط والأحكام الجديدة

تسجيل استمارة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الآن.. تفاصيل تسجيل استمارة التقدم للامتحان الالكتروني 2021

تفاصيل موعد قطارات الصعيد اليوم

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

عرض «العمى» في مهرجان «القومي للمسرح»

«قصور الثقافة» تفتتح معرضا للتصوير الفوتوغرافي بالأسمرات

أبرز ما قاله المستشار الألماني الأسبق «شميت» عن السادات

10 مشروعات ضخمة.. حصاد «التنسيق الحضاري» في 2020