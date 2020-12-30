تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأسبق زروال للتهنئة بالشفاء من كورونا

تلقى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الجزائري الأسبق، اليمين زروال، لتهنئته بالعودة من رحلته العلاجية بألمانيا وشفائه من الإصابة بفيروس كورونا.وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم، أن زروال أعرب خلال الاتصال الهاتفي عن سعادته لعودة الرئيس تبون إلى الجزائر سالما معافى، متمنيا له التوفيق والسداد في مواصلة مشوار بناء الجزائر الجديدة.وأضاف البيان أن الرئيس تبون شكر الرئيس الأسبق زروال على مشاعره النبيلة ومواقفه الحكيمة الخادمة للوطن.يذكر أن الرئيس زروال تولى حكم الجزائر بين عامي 1995 و1999، ومنذ تقاعده وهو يعيش في منزله بولاية باتنة (شمال شرق) واعتزل الحياة السياسية.