حبس عاطل يتاجر في المخدرات والسلاح بمصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة مخدرات وسلاح ناري وطلقات نارية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.و وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، تفيد بأن "إ. أ. ع" 26 سنة، عاطل، يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من المنطقة سكنه مكانًا لتجارته غير المشروعة.وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته (كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو جرام، وسلاح ناري فرد خرطوش عيار 12 مم،5 طلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي 3300 جنيه، وهاتف محمول).وبمواجهته بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، ووتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.