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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

ماليزيا: 1870 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:10 م
جريدة الدستور
وكالات
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سجلت ماليزيا 1870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم مما يرفع عدد الحالات النشطة المسجلة في البلاد إلى 22 ألفًا و562، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية اليوم الأربعاء.

ومازالت حالات الإصابة اليومية عند أربعة أرقام، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في ماليزيا إلى 110 آلاف و485 حالة.

وقال المدير العام لوزارة الصحة، نور هشام عبد الله أنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتان فقط قادمتان من الخارج.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد حالات الشفاء اليوم إلى 745، وتم تسجيل ست حالات وفاة، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 463 حالة.

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