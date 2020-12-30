المدير العام للأمن اللبناني: الأمور في البلاد لن تخرج عن السيطرة

أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم اليوم الأربعاء، أن الأمور في لبنان لن تخرج عن السيطرة.وقال إبراهيم، بعد لقائه اليوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي شمال شرق بيروت، إن "الأمن الى حد بعيد مضبوط، صحيح أنه يتأثر بالسياسة إنما نحن كأجهزة وعلى رأسنا الجيش اللبناني نعمل على ضبط الأمن بصورة تامة".وأضاف:"لابد أن ينعكس الوضع الاجتماعي الضاغط على الأمن في بعض التفلتات، ولكنني لا أرى أن الأمر سيصل إلى مرحلة الفلتان".وعن مدى إمكان استغلال الجماعات الإرهابية للوضع الكارثي الذي يمر به لبنان، قال إبراهيم إن "الموضوع ليس مسألة إرهاب إنما الأمر يتعلق بالفقر، والفقر كافر لذا لا يجب أن نستغرب نزول الناس إلى الشارع للمطالبة بلقمة عيشها".يذكر أن معدل بعض الجرائم ارتفع في لبنان في الفترة الأخيرة، كسرقة السيارات وعمليات السلب والنشل بسبب تردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي.