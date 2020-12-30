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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منطقة الإسكندرية الأزهرية تستقبل مسؤولة «نور حياة» لتسليم أدوات طبية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:02 م
جريدة الدستور
هبه عويضه
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استقبل خميس محمد، وكيل منطقة الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، اليوم الأربعاء، الدكتورة هدى عمار مسئولة برنامج "نور حياة" بصندوق تحيا مصر؛ لتسليم أدوات طبية، وقياس نظر طلاب المعاهد الأزهرية، بالإضافة لعمل نظارات لمن يحتاج منهم لذلك.

جاء ذلك بحضور عصام المرعشلي مدير التعليم الابتدائي، والمنسق العام الصحي للمنطقة، والدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر، ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلًا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر والهيئة القبطية الإنجيلية.

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