بعد توقف 4 سنوات.. عايدة سعودي تعود للميكرفون على «إينرجي»

كشفت الإعلامية عايدة سعودي عن تحضيرها لبرنامج جديد ستعود فيه لحبها الأول وهو التقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وأكدت أن البرنامج الذي ستقدمه على الهواء أسبوعيا على إذاعة إينرجي في العام الجديد سيكون مختلفا عن ما أعتاد عليه الجمهور، ولكنه يشبهها ويشبه سنها وخبرتها كما أنه سيكون قريبا من روح إذاعة إينرجي تردد 92.1.وقالت رئيسة إذاعة إينرجي أنها فضلت الفترة السابقة أن تركز في عملية اطلاق الإذاعة وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، واعترفت بن مسؤولياتها الأسرية وانجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشئ من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، وأضافت أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها أشتاقت للعودة إلى ميكرفون الإذاعة من جديد، مؤكدة أنه سيكون تحدي كبير لها الجمع بين الإدارة والإذاعة.يذكر أن إذاعة إينرجي هي إذاعة عالمية موجودة في 22 دولة حول العالم، ويحرص القائمين على الراديو منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 أعوام على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بين جميع الإذاعات المتواجدة، وأن يكون منفردا بما يقدم للمستمعين على مدار ليوم لتأكيد شعاره "المزيكا لعبتها".