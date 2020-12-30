بعد توقف 4 سنوات.. عايدة سعودي تعود للميكرفون على «إينرجي»

بعد توقف 4 سنوات.. عايدة سعودي تعود للميكرفون على «إينرجي»
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:47 م
أمير محمد خالدطباعة
كشفت الإعلامية عايدة سعودي عن تحضيرها لبرنامج جديد ستعود فيه لحبها الأول وهو التقديم الإذاعي، بعد توقف دام أكثر من أربع سنوات، وأكدت أن البرنامج الذي ستقدمه على الهواء أسبوعيا على إذاعة إينرجي في العام الجديد سيكون مختلفا عن ما أعتاد عليه الجمهور، ولكنه يشبهها ويشبه سنها وخبرتها كما أنه سيكون قريبا من روح إذاعة إينرجي تردد 92.1.
وقالت رئيسة إذاعة إينرجي أنها فضلت الفترة السابقة أن تركز في عملية اطلاق الإذاعة وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، واعترفت بن مسؤولياتها الأسرية وانجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشئ من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، وأضافت أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها أشتاقت للعودة إلى ميكرفون الإذاعة من جديد، مؤكدة أنه سيكون تحدي كبير لها الجمع بين الإدارة والإذاعة.
يذكر أن إذاعة إينرجي هي إذاعة عالمية موجودة في 22 دولة حول العالم، ويحرص القائمين على الراديو منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 أعوام على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بين جميع الإذاعات المتواجدة، وأن يكون منفردا بما يقدم للمستمعين على مدار ليوم لتأكيد شعاره "المزيكا لعبتها".
وقالت رئيسة إذاعة إينرجي أنها فضلت الفترة السابقة أن تركز في عملية اطلاق الإذاعة وتحديد خريطتها البرامجية التي تتناسب مع الشباب، واعترفت بن مسؤولياتها الأسرية وانجابها لطفلين خلال الـ3 أعوام السابقة أخافتها بعض الشئ من الالتزام بميعاد برنامج على الهواء، وأضافت أنها استمتعت بالتركيز في الإدارة لكنها أشتاقت للعودة إلى ميكرفون الإذاعة من جديد، مؤكدة أنه سيكون تحدي كبير لها الجمع بين الإدارة والإذاعة.
يذكر أن إذاعة إينرجي هي إذاعة عالمية موجودة في 22 دولة حول العالم، ويحرص القائمين على الراديو منذ انطلاقه قبل أكثر من 3 أعوام على تقديم كل ما هو مختلف وجديد بين جميع الإذاعات المتواجدة، وأن يكون منفردا بما يقدم للمستمعين على مدار ليوم لتأكيد شعاره "المزيكا لعبتها".