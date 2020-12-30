الحكومة اليمنية الجديدة تصل عدن

أفادت فضائية «سكاى نيوز»، في نبأ عاجل لها، بوصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن اليوم الأربعاء.ووصلت الحكومة الجديدة عقب يومين من أدائها اليمين أمام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض، لتبدأ البلاد مرحلة جديدة تركز على التنمية وإنقاذ الاقتصاد وتوحيد الصفوف لمواجهة الانقلاب الحوثي.وصرح راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمن، بأن عودة الحكومة إلى عدن يؤمل عليها اليمنيون والمجتمع الدولي كثيرًا، وهى خطوة في مسار تنفيذ اتفاق الرياض برعاية الأشقاء في السعودية.