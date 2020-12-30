«الأمن العام» يضبط 206 أسلحة نارية و227 قضية مخدرات

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 206 قطع سلاح نارية، و227 قضية مخدرات، وتنفيذ 78772 حكمًا قضائيًا متنوعًا، خلال حملات موسعة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون، وحُرر المحضر اللازم لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.