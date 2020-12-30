استقبله نتنياهو..الجاسوس "جونثان بولارد" يصل إسرائيل بعد 30 عاماً في السجن

وصل الجاسوس اليهودي الأمريكي جونثان بولارد في وقت مبكر من صباح الأربعاء مطار "بن جوريون" القريب من تل أبيب، بعد 35 عامًا من السجن عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.وكان في استقبال جونثان بولارد في المطار في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قدم لبولارد وزوجته بطاقتي الجنسية إسرائيلية عند سلم الطائرة قائلا له: "أهلا بك من جديد، كم هي رائعة عودتك إلى الوطن. الآن يمكنك بدء الحياة من جديد، بحرية وسعادة. الآن أنت في بيتك".وقال "بولارد" في رد التحية: "نحن متحمسون للعودة إلى الوطن أخيرًا بعد 35 عامًا. نشكر شعب إسرائيل ورئيس وزراء إسرائيل على إعادتنا إلى الوطن. لا يوجد من يفخر بهذا البلد أو زعيمه أكثر منا".وتم إطلاق سراح بولارد من السجن الأمريكي قبل حوالي خمس سنوات، لكن في الشهر الماضي فقط رفعت القيود المشددة التي منعته من مغادرة الولايات المتحدة.وبحسب التقارير، وصل بولارد وزوجته إستير إلى إسرائيل على متن طائرة خاصة للملياردير اليهودي الأمريكي شيلدون أديلسون.يذكر ان "إستير" بولارد زوجة الجاسوس السابق تعاني من السرطان حاليا. وكان من المنتظر ان يدخل الزوجان الحجر الصحي بعد وصولها، ولكن نظرًا لحالة إستر الصحية، فلن يُطلب منهما التوجه إلى فندق خاص بالحجر الصحي.وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، الشهر الماضي إلى مرض إستر بولارد وقال: "يمكننا الاعتناء بها على أفضل وجه من الرعاية الطبية في العالم".ومع رفع القيود التي كانت مفروضة على حرية حركته، كتب بولارد: "قبل ثلاثين عامًا، وجدت زوجتي الحبيبة إستير طريقها لأول مرة إليّ، في سجن ماريون، أشد السجون حراسة في الولايات المتحدة. لقد سُجنت في زنزانة ثلاثة طوابق تحت الأرض، خلف 13 قفلًا ومفتاحًا.وخلافا لكل الاحتمالات، جاءت إليّ إستير، وفكت الأصفاد من على قلبي وأعادت روحي إلى الحياة. كان هذا هو الوقت الذي بدأ فيه النضال من أجل حريتي لأول مرة".