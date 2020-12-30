«النشاط العلمي» بجامعة حلوان يعلن شروط التقدم لمسابقة أفضل CD

تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة أفضل CD على مستوى كليات الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠ تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.يقدم الطالب خلال الCD بحث اجتماعي أو طبي أو هندسي أو فكرة ابتكارية أو مشروع على أن يراعي فيه:- وضوح الألوان وتنسيقها، ووضوح التعبير والتفاعل بين البرنامج والمستخدم باستخدام التعريفات، والإخراج الفني باستخدام برامج(FLASH MULTI MEDIA - BOWER BOINT- VIDEO).وتهدف مسابقة أفضل CD تعليم الطلاب كيفية شرح مشروعة أو ابتكاره أو البحث العلمي باستخدام برامج الكمبيوتر (FLASH MULTI MEDIA - BOWE BOINT- VIDEO) ويتم التقييم علي طريقة عرض البحث أو الابتكار باستخدام هذه البرامج.وعلى الطلاب الرغبين بالاشتراك بالمسابقة تجهيز الCD وتقديمه لإدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بمبنى (و) إدارة الجامعة في موعد غايته ٢٠٢١١٦