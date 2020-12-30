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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تُدين تعليقات أمريكية ضدها: تدخل صارخ

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:11 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعربت لجنة الشئون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الصارمة للمحتوى السلبي الذي يتعلق بالصين في قانون الإنفاق الحكومي الأمريكي للسنة المالية 2021.

وذكرت اللجنة- في بيان- أن المحتويات والأحكام السلبية المتعلقة بالتبت وتايوان وهونج كونج وشينجيانج؛ أضرت بشكل خطير بالمصالح الوطنية للصين، وتدخلت بشكل صارخ في شئونها الداخلية.

وأضافت اللجنة أن التبت حققت إنجازات هائلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشهدت تحسنًا كبيرًا في معايير معيشة الشعب، وأن الحق في حرية المعتقد الديني الذي تتمتع به كل المجموعات العرقية في التبت مكفولة بالدستور والقانون.

واعتبرت أن «بعض السياسيين في الكونجرس الأمريكي تجاهلوا الحقائق، ليشنوا افتراء شريرا ضد سياسات الصين حول التبت، الأمر الذي كشف عن مخطط الجانب الأمريكي، لاستغلال الأمور ذات الصلة بالتبت في التدخل في الشئون الداخلية للصين واحتواء تطورات الصين».

وتابعت اللجنة أن ما وصفته بـ «محاولة الجانب الأمريكي لاحتواء تطورات الصين وتخريب الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي في الصين بهذه الأمور، لن تنجح أبدًا»، داعية الجانب الأمريكي إلى التوقف فورًا عن التدخل في الشئون الداخلية للصين تحت تلك الذرائع، والامتناع عن تنفيذ الأحكام ذات المحتويات السلبية فيما يتعلق بالصين.

وأوضحت أن بعض أحكام القانون الأمريكي تُدعم العناصر التي تسعي إلى استقلال تايوان، وتشوه سياسات الصين وإجراءاتها بموجب القانون لحماية الازدهار والاستقرار في هونج كونج وشينجيانج.

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