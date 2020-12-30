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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 30-12-2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:39 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-12-2020، أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر التحديثات في البنوك المحلية الاجنبية، وسعر برميل النفط الكويتي خلال آخر جلسة تداولات، حيث تراجع سعر برميل النفط الكويتي 98 سنتا ليبلغ 49.89 دولار في تداولات يوم الإثنين مقابل 50.87 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي.

تراجع ملحوظ في بورصة الكويت


وعلى صعيد البورصة، شهدت البورصة الكويتة خلال تعاملاتها أمس الثلاثاء، ارتفاع كافة مؤشراتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحًا 23.23 نقطة، ليغلق عند مستوى 5578.49 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6% رابحًا 36.1 نقطة ليغلق عند مستوى 6093.88 نقطة.

سعر الدينار الكويتي اليوم


محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر ليسجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 47.80 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 51.66 جنيه وللبيع 48.38 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه ليسجل للشراء 51.63 جنيه وللبيع 48.34 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.72 جنيه وللبيع 48.44 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 48.62 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-12-2020 في البنوك المصرية


كما استقر سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد ليسجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 47.48 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.07 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 51.74 جنيه وللبيع 48.75 جنيه، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 52.23 جنيه وللبيع 48.65 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 51.61 جنيه وللبيع 48.52 جنيه، أما في المصرف العربي الدولي فسجل للشراء 51.59 جنيه وللبيع 51.28 جنيه.

وفي المقابل، تراجع سعر الدينار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 51.62 جنيه وللبيع 48.57 جنيه، كما انخفص سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم ليسجل في بنك إتش إس بي سي للشراء 51.62 جنيه وللبيع 51.31 جنيه.

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