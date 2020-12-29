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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استهداف منزل ناشط عراقي في الناصرية بعبوة محلية الصنع

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:57 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الثلاثاء، استهداف منزل الناشط العراقي كاظم حسين، في حي الإسكان الصناعي بمدينة الناصرية، محافظة ذي قار، بعبوة محلية الصنع.

يأتي هذا بعد عشرات عمليات الاستهداف عبر الخطف والتعذيب والقتل، التي طالت مئات الناشطين منذ انطلاق الحراك الذي عرف بـ«ثورة تشرين» في أكتوبر من العام الماضي.

وغالبا ما يتهم ناشطون الفصائل الموالية لإيران في البلاد، بممارسة عمليات الترهيب هذه، فضلًا عن اغتيال عشرات المتظاهرين والصحافيين من الذين شاركوا في التظاهرات.

والأسبوع الماضي، تظاهر المئات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بالكشف عن قتلة المحتجين، لا سيما أن الأجهزة الأمنية لم توقف أي متورط في هذا الملف، على الرغم من تكرار الحوادث التي وثقت كاميرات المراقبة وشهود عيان بعضها.

يذكر أن تقريرا للأمم المتحدة نشر الصيف الماضي، أشار إلى مقتل أكثر من 600 شخص منذ بدء تظاهرات أكتوبر.

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