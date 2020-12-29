زوجة تامر عاشور تعلن إصابتها بكورونا
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:38 م
هبه محمدطباعة
أعلنت سمر أبوشقة زوجة الفنان تامر عاشور، منذ قليل عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم".
وعلى الصعيد المهني، طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا ما بقتش متخير".
وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم".
وعلى الصعيد المهني، طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا ما بقتش متخير".