زوجة تامر عاشور تعلن إصابتها بكورونا

أعلنت سمر أبوشقة زوجة الفنان تامر عاشور، منذ قليل عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال إيجابي كورونا يارب تعدي دعواتكم".وعلى الصعيد المهني، طرح المطرب تامر عاشور مؤخرًا أغنية بعنوان "بياعة" وقد حققت نجاحا كبيرا، وتقول كلماتها: "بكل عيوبك انا قابلك.. ده طبعي ومش هيتغير.. نصيبي واعمل ايه بحبك.. انا ما بقتش متخير".