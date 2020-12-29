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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

دفاع المتهم بقتل شقيقين بالشرابية: مريض نفسي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:47 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
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استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، للمحامي تيسير إبراهيم، دفاع المتهم بقتل شقيقين بدائرة قسم شرطة الشرابية، والذي طالب باستدعاء شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

و قال المحامي حسني إمام من فريق الدفاع، أن المتهم مريض نفسي وطلبوا خلال الجلسة استدعاء الطبيب المعالج للمتهم بمستشفى المطرية العام، بالإضافة لضم الملف العلاجي للمتهم من مستشفي العباسية للوقوف على حالته العقلية، وتوقيع الكشف الطبى على المتهم وإيداع تقرير بحالته النفسية والعقلية.

كان المتهم قد وصل منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، كما حضور المجني عليه الثالث وباقي اهلية المجني عليهم، وكان المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما، قائلًا: «قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم، تعدوا علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت «كزلك» ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع».

واستطرد: «لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد إيده عشان يسلم عليا فقمت بتوجه طعنات متفرقة له، فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن، وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة».

وتابع المتهم: «عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالكزلك، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقى بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات في جسدي حتى حضرت الشرطة».

وكانت النيابة قد أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب، والتصريح بدفن الجثتين عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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