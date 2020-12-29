مالك مخبز يستولي على فرق أموال الوقود من تشغيل فرن بلدي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مالك مخبز بلدي لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، قدرت بمبلغ 8165 جنيه، بمحافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.