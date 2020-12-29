ضبط 6 أطنان من أحجار الذهب الخام في البحر الأحمر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 6 أطنان أحجار يشتبه فى احتوائها على خام الذهب بمحافظة البحر الأحمر.وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارتي نقل مُحمل عليهما كمية (من الأحجار التى يشتبه فى احتوائها على خام الذهب قدرها 6 أطنان، 3 جراكن سولار وبنزين، بعض المعدات التى تستخدم فى التنقيب عن خام الذهب) حال سيرهما بطريق مرسى علم-إدفو، وذلك بحوزة 11 شخصًا من بينهم 8 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية، وهروب قائد إحدى السيارتين.وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويجري ضبط المتهم الهارب.