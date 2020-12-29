روسيا تسجل 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية الروسية 27 ألفا و2 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى ثلاثة ملايين و105 آلاف و37 إصابة.وذكر المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في بيان له اليوم الثلاثاء أن الإصابات الجديدة بالفيروس تم تسجيلها في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل 562 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في عموم روسيا إلى 55 ألفا و827 حالة وفاة.وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 5641 إصابة من الإصابات الجديدة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 3757 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 1547 حالة إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشار بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس " كورونا" المستجد إلى أن 24 ألفا و874 شخصا تعافوا من الفيروس التاجي وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و496 ألفا و183 شخصا.