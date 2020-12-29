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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

أسقف أسيوط يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 08:28 ص
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، صباح اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسيوط.

واتخذت الكنيسة خلال إتمام صلوات القداسات الالهية كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا، بمشاركة ما لا يزيد عن 5 شمامسة فقط.

وتابعت «كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي تذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية، بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25 %».

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