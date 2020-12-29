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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:35 ص
اليورو
اليورو
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 29-12-2020، خلال تعاملات منتصف الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

وشهد سعر اليورو استقرارًا ملحوظًا أمام الدولار، حيث استقر عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف العام البالغ 1.2273 دولار والذي لامسه شهر ديسمبر الجاري، مقابل زيادة سعر الجنيه الإسترليني 0.2 % إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو 2018.

سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 29-12-2020


أما على المستوى المحلي، فارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه مقابل الاستقرار الذي طرأ عليه أمام الدولار، حيث ارتفع سعر اليورو خلال تداولات اليوم في معظم البنوك أمام تراجع سعره في المصرف المتحد ليسجل عند الشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05.

نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.12 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.04 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06 جنيه.

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وفي بنك البركة الإسلامي بلغ سعر اليوور للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان نسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06 جنيه.

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