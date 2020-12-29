سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-12-2020 فى البنوك المصرية





سعر اليورو فى البنوك اليوم الثلاثاء 29-12-2020

أما على المستوى المحلي، فارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه مقابل الاستقرار الذي طرأ عليه أمام الدولار، حيث ارتفع سعر اليورو خلال تداولات اليوم في معظم البنوك أمام تراجع سعره في المصرف المتحد ليسجل عند الشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.05.



نستعرض لكم فى هذا التقرير سعر تداول اليورو الأوروبي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري، حيث ارتفع سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي ليسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.06 جنيه، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.12 جنيه، كما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه في بنك قناة السويس للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.05 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.04 جنيه، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 19.23 جنيه وللبيع 19.06 جنيه.





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وفي بنك البركة الإسلامي بلغ سعر اليوور للشراء 19.32 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي بنك عوده سجل للشراء 19.26 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان نسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.07 جنيه، أما في بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 19.25 جنيه وللبيع 19.08 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 19.24 جنيه وللبيع 19.06 جنيه.