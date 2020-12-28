«كانوا بيلعبوا بلاى ستيشن».. معاقبة ممرضين بمستشفى عزل كورونا فى البحيرة

شهد مستشفى المحمودية المركزي بمحافظة البحيرة، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، واقعة غريبة إثر قيام اثنين من طاقم التمريض بقسم الاستقبال باستخدام جهاز لابتوب شخصى للعب عليه "بلاي ستيشن"، أثناء العمل مما أثار غضب المترددين على المستشفى من ذوي المرضي.وأكد فارس العربي، الذي التقط صورة الممرضين أثناء قيامهما باللعب على جهاز اللابتوب أثناء العمل، بأنه توجه لمستشفى المحمودية لإنهاء إجراءات غسل وتكفين والد صديقه المتوفي بفيروس كورونا، فتوجه لقسم الاستقبال مع المتبرع بغسل وتكفين المتوفي للاستفسار عن عامل المشرحة، تمهيدًا لنقل جثمان والد صديقه المتوفي إلى مشرحة المستشفى.وتابع فارس، بأنه فوجئ أثناء توجهه لقسم الاستقبال باثنين من التمريض باللعب على جهاز لابتوب، جيم بلاي ستيشن أثناء العمل، دون مراعاة لذوي الحالات المرضية المترددة على المستشفى أو شعور أهالي المتوفين بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن المستشفى يشهد يوميًا استقبال حالات مصابة بكورونا وكذا حالات وفاة بذات الفيروس.ومن جانبه؛ قال الدكتور أشرف القلفاط، مدير مستشفى المحمودية المركزي، إنه تمت مجازاة ممرض وإخصائي تمريض بخصم 3 أيام من راتب كلا منهما، بناء على مذكرة تقدمت بها مشرفة السهر خلال اليوم الذي وقعت فيه المخالفة، مؤكدًا على أنه لا تهاون مع أي مقصر يعرقل سير العمل داخل المستشفى، لافتًا إلى أن العمل يسير على قدم وساق ويتم المرور على الحالات على مدار اليوم، من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.