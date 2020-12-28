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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

التعاون الإسلامي: منح فلسطين مساعدات مالية لمواجهة كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:12 م
مي الكيلة
مي الكيلة
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تسلمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، منحة مالية مقدمة من منظمة التعاون الإسلامي، بالنيابة عن صندوق التضامن الإسلامي، للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا، من القائم بأعمال مكتب تمثيل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين علي صافي.

وأشادت الكيلة- وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- بجهود منظمة التعاون الإسلامي في دعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، وبعمق العلاقات التي تربط فلسطين والمنظمة.

وأكدت الجهود التي يبذلها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين لدعم فلسطين وشعبها على المستويات كافة، لمواجهة جائحة كورونا، والتعاون الكبير الذي تبديه المنظمة لتوفير ما يمكن من احتياجات لدعم القطاع الصحي في فلسطين.

من جانبه، قال صافي إن هذه المنحة هي ثمرة جهود قام بها الأمين العام للمنظمة، من خلال صندوق التضامن الإسلامي لدعم فلسطين ووزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا.

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