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الإثنين 28 ديسمبر 2020 الموافق 13 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بالعام الجديد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:46 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للأستاذ الدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب"، بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2021.

جاء بها:

بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2021 يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء.

حفظ الله مصر وأيدها بنصره.. وجعل نصرته لمسيرته غالية وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

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