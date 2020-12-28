البرلمان الإيطالى يصدق على موازنة عام 2021

صدق مجلس النواب الإيطالي على موازنة عام 2021، مما يعني إعطاء الضوء الأخضر لدعم قطاع الصحة والقطاعات المتضررة من فيروس كورونا بمليارات الدولارات.وصدق مجلس النواب على مشروع الموازنة، وصوت 298 نائبًا لصالح الموازنة مقابل رفض 125 نائبًا، وتغيب ثمانية نواب.ويشار إلى أن التصديق على الموازنة يتطلب الحصول على أصوات 212 نائبًا، وسوف يتم الآن تمرير مشروع الموازنة إلى مجلس الشيوخ، لكي يجرى التصويت عليه بعد غد الأربعاء.ويتركز الدعم في الموازنة على قطاع الصحة، الذي سوف يتم تعزيزه بمليار يورو (1.2 مليار دولار)، وتهدف الأموال لشراء اللقاحات وتعيين العاملين وأمور أخرى.