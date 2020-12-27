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عالم

تركيا تواصل الانسحاب من نقاط مراقبة بعد محاصرتها من الجيش السوري

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:30 م
للقوات التركية
للقوات التركية
محمد عمر
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انسحبت أكثر من 60 آلية للقوات التركية من نقطة المراقبة في تل الطوقان المحاصرة شمالي سوريا اليوم الأحد، فيما أعادت أنقرة انتشارها في مناطق تحصينات القوات التركية في جبل الزاوية بريف إدلب.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن هذا الرتل يعد الثاني خلال اليوم، حيث انسحبت في وقت سابق، الأحد، آليات جديدة من من نقطة الطوقان المحاصرة بريف إدلب، واتجهت الآليات إلى المواقع التركية في جبل الزاوية، حيث تشهد المنطقة هناك تحركات مكثفة للقوات التركية بالتزامن مع عمليات تحصين للنقاط.

وكان المرصد سلط الضوء في 18 الشهر الجاري، على الانسحابات التركية من نقاط المراقبة التابعة لها والتي باتت مؤخرًا ضمن مناطق نفوذ الجيش السوري، ففي ما يخص النقاط التركية الرئيسية والبالغ عددها 12، انسحبت القوات التركية بشكل كامل من 5 منها وهي مورك وشير مغار بريف حماة، وعندان والراشدين بريف حلب، والصرمان بريف إدلب، كما تواصل انسحابها من 3 نقاط رئيسية وهي العيس والشيخ عقيل بريف حلب، والطوقان بريف إدلب.

وتواصل تركيا عمليات التفكيك وحزم الأمتعة ومن المرتقب أن يتم إفراغها بشكل كامل خلال الساعات والأيام القليلة القادمة في حين يتبقى 4 نقاط تركية رئيسية وهي في الأصل لم تحاصر من قبل قوات الجيش السوري وتتمثل بـ نقطة اشتبرق غربي جسر الشغور والزيتونة بجبل التركمان وصلوة بريف إدلب الشمالي وقلعة سمعان بريف حلب الغربي.

أما بما يتعلق بالنقاط التركية المستحدثة، فرصد المرصد السوري انسحاب القوات التركية من 4 نقاط بشكل كامل، وهي معرحطاط والصناعة شرق سراقب ضمن الريف الإدلبي، ومعمل الكوراني بالزربة وقبتان الجبل بريف حلب، كما تواصل تفكيك معداتها تمهيد للانسحاب من نقطة الدوير شمال سراقب.

ولا تزال عدة نقاط تركية مستحدثة محاصرة ضمن مناطق الجيش السوري ومنها مركز الحبوب جنوب سراقب ومعمل السيرومات شمال سراقب وترنبة غرب سراقب، ونقطة بريف حلب بالقرب من كفرحلب.

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