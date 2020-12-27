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فن

عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:12 م
عرض «المأوى
عرض «المأوى
حسين الجندي
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عرضت فرقة مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "المأوى" للكاتب الروسي ماكسيم جوركي وإخراج حسام سعيد ضمن فعاليات اليوم الثامن للمهرجان القومي للمسرح  في دورته الثالثة عشر "دورة الإباء" برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

ويقول المخرج حسام سعيد مخرج العرض، إن العرض مأخوذ عن رواية الحضيض للكاتب الروسي ماكسيم جوركي وهو نص يتميز بطابعه القاتم، وعملت على النص من خلال شخصية "لوكا" وهو الرجل العجوز الذي يصطدم بشخصيات الرواية الفاقدين للأمل في محاولة منه لبث الأمل بداخلهم حتى لو كان هذا الأمل زائف ليعطي روحا مختلفة للحياة.

وتابع مخرج العرض: ويظل "لوكا" في محاولته لبث الأمل في شخصيات العرض من خلال تغير مجرى الأحداث حتى يستطيعوا بث روح جديدة بداخلهم تجعلهم مقبلين على الحياة في مواجهة الحضيض الذي يعيشون فيه بداخل المأوي، وقمت باستخدام السلالم لما تحمله من رمزية للصعود والخروج نحو السعادة المنشودة. 

وعبر مخرج العرض عن سعادته بالمشاركة في المهرجان القومي للمسرح باعتباره علي حد وصفه أهم المهرجانات التي تقام على مستوى الوطن العربي، حيث قال: سعيد جدا بإقامة المهرجان وعدم إلغاءه خاصة في ظل ما تواجهه اليوم في مواجهة من صعوبات بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن العرض المسرحي المأوى، شارك في العديد من المهرجانات المسرحية حيث حصد جائزة احسن عرض في مهرجان إبداع 8 والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، كما شارك أيضا في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

عرض "المأوي" تمثيل فريق مسرح كلية التجارة بجامعة عين شمس ومنهم يارا اشرف، ورحاب دندش، وأسامه مهنا، وروان أحمد، وساندرا، ومصطفى طلعت، ومصطفى ندا، ومحمد عبد الرازق، وحازم احمد، وكيرلس ميلاد، وإخراج حسام سعيد.

تقام الدورة الثالثة عشر في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة "الآباء"، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصري الذى يؤرخ له منذ عام 1870 م وتضم اللجنة العليا للمهرجان 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل "رئيسا للمهرجان" وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكري والمخرج حمدي حسين بكرى والفنانة هايدي عبد الخالق، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للمسرح "مديرا للمهرجان"، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح وتتولي تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»
عرض «المأوى» لـ ماكسيم جوركي بثامن أيام «القومي للمسرح»

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