عبدالحليم علام يتقدم بأوراق ترشحه نقيبًا للإسكندرية الأربعاء

أعلن المحامي عبدالحليم علام، نقيب محامي الإسكندرية السابق، أحد أكبر معارضي نقيب المحامين السابق سامح عاشور تقدمه بأوراق ترشحه على منصب نقيب محامي الإسكندرية الأربعاء المقبل، وذلك بمقر النقابة العامة للمحامين.وأعلنت اللجنة المشرفة على جمعيات دمج النقابات الفرعية للمحامين، دمج فرعيات محافظة الإسكندرية، ليتم دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية وإنشاء نقابة واحدة لشرق وغرب المدينة.فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساءً، حيث تستمر عمليات التقديم حتى الخميس المقبل للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة.