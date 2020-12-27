ضبط 125 طربة «حشيش» بحوزة شخصين فى كفر الدوار

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد الوزير، من ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بالطريق الزراعى الدولي «الإسكندرية- القاهرة»، بدائرة مركز شرطة كفر الدوار، بحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وحائزي المواد المخدرة والمتاجرين بها.