الشمس الصناعية تسجل رقمًا قياسيًا في حرارتها بكوريا الجنوبية

حققت كوريا الجنوبية، رقمًا قياسيًا جديدًا مع نهاية عام 2020، في جهاز البحوث المتقدمة «الشمس الصناعية».وكشف العلماء عن جهاز البحوث المتقدمة الفائقة التوصيل «توكاماك»، وهو جهاز اندماج فائق التوصيل معروف باسم «الشمس الصناعية الكورية» من الحفاظ على درجة حرارة أيون البلازما لأكثر من 100 مليون درجة لمدة 20 ثانية، بحسب موقع «بي جي آر».وبالإنجاز الجديد يكون تم تمديد الرقم القياسي السابق في 2019 الذي كان 8 ثوان، وسجلته نفس المجموعة البحثية، والذي حطم الرقم القياسي السابق البالغ 100 مليون درجة لمدة 1.5 ثانية.ويسعى العلماء من خلال الشمس الصناعية الكورية وبشكل أساسي؛ لإعادة تهيئة الظروف الموجودة داخل الشمس الطبيعية، وكذلك تسخير طاقة الاندماج، وإذا أمكن تحقيق مثل ذلك الاختراق العلمي، فقد يحدث ثورة كاملة في كيفية حصول العالم على طاقته، وإذا ثبت أنه مصدر طاقة نظيف ومستدام، فقد يكون هذا هو ما يحتاجه البشر لإنهاء اعتمادهم على الوقود الأحفوري على نطاق واسع.وستتم مشاركة إنجازات ونتائج كوريا الجنوبية الأخيرة بشأن شمسها الصناعية في مؤتمر الطاقة الاندماجية التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو 2021، بهدف تحقيق 100 مليون درجة لمدة 300 ثانية بحلول عام 2025.