تعرف على مهام «القومي للأجور» في أول اجتماعاته

يستعد المجلس القومي للأجور للانعقاد مطلع العام المقبل، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بتشكيله الجديد بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس وتحديد اختصاصته، وفيما يلي أهم القرارات المنتظرة من المجلس في أول اجتماعاته:ويتم تشكيل أمانة فنية متخصصة بموجب قرار من من رئيس المجلس.يشكل من أعضائه لجانًا فرعية لدراسة الأسعار والأجور والشكاوى مع مراعاة التمثيل المتساوى للأطراف الثلاثة: الحكومة، عمال، وأصحاب الأعمال.وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى بما يتوائم مع التضخم والإنتاجية، والمتغيرات الاقتصادية.تحديد قيمة الحد الأدنى فى كل إقليم ووفق الأنشطة الصناعية والخدمية.بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.تشخيص مشاكل سياسات الأجور والحوافز فى مختلف المهن والقطاعات.بحث مشاكل العمال الأولى بالرعاية.دراسة الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية وإبداء الرأى فيها.