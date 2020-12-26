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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انعقاد أول اجتماعات القومي للأجور في الربع الأول من 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:16 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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تستعد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لترأس أول إجتماعات المجلس القومى للأجور بتشكيله الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 ليضم فى عضويته وزراء القوى العاملة، المالية، التموين، قطاع الأعمال العام، التضامن الاجتماعى، ورئيس القومى للمرأة، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إضافة إلى ممثلين عن اتحاد العمال وأصحاب الأعمال وعدد من الخبراء والمختصين.

فى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، أن المجلس القومى للأجور بصدد وضع حد أدنى للأجور استرشادى بقيمة 2000 جنيه قد يرتفع أو ينخفض عن ذلك وفق معدلات الأداء ومستويات الإنتاج وطبيعة النشاط أو القطاع الاقتصادى ولن يكون موحدا على الكافة بنفس القيمة، موضحًا أن قيمة الحد الأدنى سيعاد النظر فيها بناءً على دراسة دقيقة لتكلفة المعيشة والأسعار وطبيعة عمل كل نشاط اقتصادى، وذلك فى وضوء المتغيرات الأخيرة على مستوى أقاليم الجمهورية، بما يراعى التباينات بين بعضها البعض.

أشار المصدر، لـ"الدستور" إلى أن الاجتماع المرتقب للمجلس بتشكيله الجديد سيركز على استكمال الهيكل التنظيمى فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 22659 لسنة 2020، من خلال تشكيل أمانة فنية وتحديد اختصاصتها وأعضائها، واعتماد التشكيل النهائي للجان الفرعية الخاصة بالأسعار والأجور والشكاوى مع مراعاة التمثيل المتساوى للحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بالإضافة إلى تلقى ترشيحات كلًا من اتحاد العمال وأصحاب الأعمال لعضوية المجلس بعد رفع مستوى تمثيلهما بموجب القرار الأخير.

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