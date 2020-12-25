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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بابا الفاتيكان يطالب بتوفير لقاحات مضادة لكورونا للجميع فى رسالته فى عيد الميلاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:14 م
جريدة الدستور
وكالات
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صلى بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، من أجل نهاية المعاناة في العالم وأكد على الوحدة بين بني البشر، في رسالته اليوم الجمعة، في عيد الميلاد (الكريسماس)، وقدم "للمؤمنين البركة البابوية التقليدية، للمدينة وللعالم".

وقال البابا من قاعة "منح البركة" (بينيديكشن) في "القصر الرسولي"، حيث ألقى كلمته، بدلًا من الشرفة الرئيسية في البازيليكا، أمام حشود في ساحة القديس بطرس، بسبب القيود للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا: "إننا جميعًا في نفس القارب".

وصلى البابا من أجل هؤلاء الذين عانوا بسبب الجائحة في رسالته في الكريسماس، مذكرًا بالنساء، ضحايا العنف المنزلي.

وأضاف أن اللقاحات المضادة لمرض كوفيد19-، الناجم عن الفيروس، يتعين أن تكون متاحة للجميع، لا سيما الفئات الأكثر ضعفًا.

وتحدث البابا أيضًا عن هؤلاء الذين يعانون من العنف والذعر الناجم عن الحرب وفي مناطق الأزمات، ودعا إلى السلام ووقف إطلاق النار في الكثير من الدول بمختلف أنحاء العالم.

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