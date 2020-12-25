مطران بورسعيد يترأس وفدًا كنسيًا لتهنئة الروم الأرثوذكس بالعيد

هنأ نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.وترأس الأنبا تادرس وفدًا كنسيًا وتوجه إلى كنيسة القديس نيقولاوس ببورسعيد، حيث استقبلتهم الكنيسة بفرحة كبيرة وساد بينهم جو من التآخى والمودة.وتحتفل الكنائس الغربية "الروم الأرثوذكس والكاثوليك والأسقفية"، اليوم بعيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.