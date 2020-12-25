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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-11-2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:07 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم الجمعة 25-11-2020، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول العملات المحلية المصرية.

في السوق المحلي، بلغ متوسط صرف سعر الريال السعودي، اليوم، مستوى 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

ونرصد لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري حسبما أفادت البنوك وشركات الصرافة، العاملة بالسوق المصرية، داخل سوق تداول العملات، خلال تحديثاتها الأخيرة بالقطاع المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-11-2020

البنك الأهلي المصري

حققت سعر العملة السعودية فى البنك الأهلي أستقرارًا لليوم الثاني علي التوالي عند مستوي 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما عرض بنك مصر سعر الريال مقابل الجنيه المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.


بنك الإسكندرية

وعلي صعيد سعرالعملة السعودىة أمام الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية، عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

بلغت مستويات سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري فى البنك المصري الخليجي، مستوي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

كما عاود سعر الريال السعودى إلى الستقرار فى أكبر بنك خاص في مصر، عند مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

كما جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك العربي الأفريقي، 4.06 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.


بنك المصرف المتحد

فيما بلغت سعر الريال السعودى أمام نظيرة الجنيه المصري فى البنك المصرف المتحد عند مستوي 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

كما يقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند مستوي 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر إيران التنمية

فيما تداول فى بنك مصرإيران التنمية وبلغ 4.05 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

بنك عوده

يتيح بنك عوده سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

وجاء فى المصرف العربي الدولي عند مستوي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

أظهرت مؤشرات التداول اليوم سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان عند 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

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