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فن

أحداث الحلقة 25 مسلسل ضربة معلم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 01:14 م
جريدة الدستور
محمد قدري
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نرصد خلال هذا التقرير أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 25، من بطولة النجم محمد رجب مع اشتعال الأحداث خلال الحلقات السابقة وتطور الصراع الدرامي خاصة بعد وفاة والدته التي تؤدي دورها النجمة الكبيرة إنعام سالوسة.

-صعود جابر

شهدت أحداث مسلسل ضربة معلم الحلقة 25 الكثير من التفاصيل الصعبة فبعد أن بدأ جابر في الصعود الكبير في موقعه مع المعلم شردي وكره نجلهه له، عاد جابر إلى منزل والدته ليكتشف أن سيد القهوجي هو من سرق والدته، وضربها أثناء تواجده للسرقة للمرة الثانية فيوم بالإمساك به ونهره ويسلمه لصلاح الذي يقوم بدوره بتسلميه للمعلم عمران للتعامل معه، باعتباره لص المنطقة ويدخل جابر في نوبة من عدم التصديق لأنه كان لا يقتنع بكلام والدته قبل وفاتها بأن القهوجي هو اللص.

- موعد زواج ورد

مازالت ورد متعلق بجابر رغم تقدم صلاح للزواج منها وبعد أن أصبح جاهزا ترفض ورد التبكير بالزواج فيقرر والدها أن يكون حفل الزفاف خلال الشهر القادم وسط رفض كبير منها حيث ترى أنها ليست قطعة أثاث للنقل من مكان لآخر، يقابل جابر تباهي فتبدأ بالحديث عن والدتها وكيف رحلت أثناء الفقر وقبل أن تصبح ثرية لأنها تحبها كانت تريد أن تعيش معها في الثراء.

و تعرض تباهي الزواج على جابر في صدمة كبيرة منها لهذا الطلب حيث تقول إن الحب يحتاج لرجل مثله، يتفق منصور مع غريب على أن يقفا معا ضد المعلمة تباهي وهو ما يعد مخالفة لرغبات وأعمال والدها المعلم شردي ويضع غريب خطة، هي أن يقول منصور لتباهي أن قطعة الأرض التي تملكها عليها مشكلات حتى تبيعها في أقرب وقت.

- أبطال المسلسل

يشارك في مسلسل ضربة معلم عدد كبير من النجوم منهم محمد رجب، ورانيا فريد شوقي، وإنعام سالوسة، ورياض الخولي، ومي سليم، وسلوى محمد علي، ومحمد عز، ومحمد نجاتي، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض عبر قناتي سي بي سي وسي بي سي دراما بواقع 6 مرات يوميا على القناتين.

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