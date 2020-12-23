بعد سلوى محمد على.. مشاهير أصيبوا فى الموجة الثانية لكورونا

سلوى محمد على

آسر ياسين

سارة عبد الرحمن

ريم العدل

نشوى مصطفى

حسن شاكوش

فى منتصف شهر نوفمبر حذرت وزارة الصحة المصرية وكذلك العالمية من خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأ انتشارها فى مصر بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وازدادت أعداد الإصابات حتى وصلت اليوم إلى 911 إصابة و45 حالة وفاة.والمشاهير مثلهم مثل غيرهم من المواطنين أصيبوا بـ كورونا ولم يكونوا فى معزل عنها ولكن شهرتهم تجعلهم دائما تحت الأضواء."الدستور" ترصد عدد من الفنانين أصيبوا فى الموجة الثانية من كورونا:أعلنت الممثلة، سلوى محمد على اليوم من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن إصابتها بفيروس كورونا مشيرة إلى كونها فى مرحلة التعافى.وقالت سلوى: "صحيح انا بقيت احسن إنما لسة أمامى أيام في العزل عشان معديش حد".أعلن آسر ياسين منذ شهر أكثر من شهر مضى عن إصابته بفيروس كورونا وذلك أثناء مشاركته فى إحدى المهرجانات الفنية.وعلى صعيد متصل أعلنت أيضا الممثلة سارة عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا.والاستايلست ريم العدل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك منذ شهر مضى عن نفس المهرجان.كما استغاثت الفنانة نشوى مصطفى بوزارة الصحة لمساعدتها على الانتقال لمستشفى للعلاج مؤكدة تمكن الفيروس منها وأنها على وشك الموت.وبالفعل استجابت وزارة الصحة لها وتم نقلها لأحد مستشفيات العزل حتى أعلنت تعافيها وخروجها من المستشفى.لم يسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش من الغاصبة بفيروس كورونا حيث أكد إصابته منذ أيام من خلال خروجه لايف من خلال فيديو قام ببثه على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى يعلن إصابته بالفيروس.