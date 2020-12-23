رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بعد سلوى محمد على.. مشاهير أصيبوا فى الموجة الثانية لكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 10:53 م
سلوى محمد على
سلوى محمد على
جميلة على
طباعة
فى منتصف شهر نوفمبر حذرت وزارة الصحة المصرية وكذلك العالمية من خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأ انتشارها فى مصر بالتزامن مع بداية فصل الشتاء وازدادت أعداد الإصابات حتى وصلت اليوم إلى 911 إصابة و45 حالة وفاة.

والمشاهير مثلهم مثل غيرهم من المواطنين أصيبوا بـ كورونا ولم يكونوا فى معزل عنها ولكن شهرتهم تجعلهم دائما تحت الأضواء.

"الدستور" ترصد عدد من الفنانين أصيبوا فى الموجة الثانية من كورونا:

سلوى محمد على
أعلنت الممثلة، سلوى محمد على اليوم من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن إصابتها بفيروس كورونا مشيرة إلى كونها فى مرحلة التعافى.

وقالت سلوى: "صحيح انا بقيت احسن إنما لسة أمامى أيام في العزل عشان معديش حد".

آسر ياسين
أعلن آسر ياسين منذ شهر أكثر من شهر مضى عن إصابته بفيروس كورونا وذلك أثناء مشاركته فى إحدى المهرجانات الفنية.

سارة عبد الرحمن
وعلى صعيد متصل أعلنت أيضا الممثلة سارة عبد الرحمن إصابتها بفيروس كورونا.

ريم العدل
والاستايلست ريم العدل عن إصابتها بفيروس كورونا وذلك منذ شهر مضى عن نفس المهرجان.

نشوى مصطفى
كما استغاثت الفنانة نشوى مصطفى بوزارة الصحة لمساعدتها على الانتقال لمستشفى للعلاج مؤكدة تمكن الفيروس منها وأنها على وشك الموت.

وبالفعل استجابت وزارة الصحة لها وتم نقلها لأحد مستشفيات العزل حتى أعلنت تعافيها وخروجها من المستشفى.

حسن شاكوش
لم يسلم مطرب المهرجانات حسن شاكوش من الغاصبة بفيروس كورونا حيث أكد إصابته منذ أيام من خلال خروجه لايف من خلال فيديو قام ببثه على صفحته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعى يعلن إصابته بالفيروس.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

مواعيد برنامج انت مين The Masked Singer

إصابة أسرة وزير سابق بكورونا: زجاحة عطر كشفت الفيروس

تبدأ الأحد 3 يناير.. مواعيد صرف معاشات شهر يناير 2021

الصور

image description

إنهاء خصومة ثارية بين أبناء عمومة بساحل سليم في أسيوط

image description

العروسة «سونسن» من داخل بيتها قبل الزواج (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد معامل ترميم الآثار

image description

منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد جاهزية المستشفيات لمواجهة كورونا

الأكثر قراءة

«الوزراء»: سنطبق الإغلاق الجزئي مرة أخرى في هذه الحالة (فيديو)

في اجتماع «غير معلن».. وزير الرياضة يطمئن فرجاني ساسي

«السيناريو الأسود».. الحكومة تؤكد: سنتجاوز 1000 إصابة بكورونا خلال أيام قليلة

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر تجوال ليلة رأس السنة (فيديو)

إنفوجراف

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

image description

نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية لمواجهة كورونا (إنفوجراف)

image description

6 أعضاء جدد ينضمون لقائمة النواب المصابين بكورونا (انفوجراف)

image description

كيف تعيش حياتك على طريقة محيي إسماعيل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

هنادى مهنا: أقدم أكثر من أغنية بـ«الإنجليزى» خلال الفترة المقبلة (حوار)

منوعات

جدول قائمة مواعيد الإجازات الرسمية في 2021 للعاملين في الدولة

«علاج بالضوء» في وسط مونريال خلال فصل الشتاء

موعد صرف المعاشات هذا الشهر

أقرباء ضحايا كورونا في إيطاليا يطالبون الحكومة بتعويضات 122 مليون دولار

أيام زمان

«لازلت هنا».. رسائل بخط يد لويس جريس إلى محبوبته سناء جميل

أحزان عماد حمدي.. توفي مصابا بالاكتئاب وفقد بصره بسبب وفاة شقيقه التوأم

عزيزة أمير أول منتجة في السينما تخدع يوسف وهبي للعمل في المسرح

فاكهة دخلت مصر في عهد محمد علي واختار اسمها.. تعرف عليها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
ثم توبت
جلال حمام
يقذفون مصر بالحجارة.. وبيوتهم من زجاج
صفوت البياضي
كل عام جديد والعالم أجمع بسلام
أحمد بهاء الدين شعبان
كوارث.. وأرباح!
المزيد

الثقافة

مبدعات عن 2020: عام صيد الأمل والإنجازات

غدًا.. المركز القومي للترجمة يشارك في الدورة الأولى لمعرض أسوان للكتاب

بورسعيد تنظم احتفالات العيد القومي للمحافظة على مسرح الثقافة

الأحد.. «رسالة سلام ومحبة وتفاؤل للعالم» احتفالية بقبة الغوري