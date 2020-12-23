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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين تدين «إرهاب» المستوطنين المنظم ضد مواطنيها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:36 م
المستوطنين
المستوطنين
وكالات
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أدانت الحكومة الفلسطينية اليوم الأربعاء، "إرهاب" المستوطنين الإسرائيليين المنظم ضد المواطنين الفلسطينيين.

وقالت الحكومة، في بيان صحفي، إن هجمات المستوطنين "أدت إلى إصابة العديد من المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، وتحطيم السيارات في العديد من القرى والبلدات في الضفة الغربية".

وحملت الحكومة الإسرائيلية كامل المسئولية عن "الاعتداءات التي تجري بغطاء من قوات الاحتلال"، محذرة من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تكرار هذه الهجمات.

وأكدت الحكومة على أن "الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي"، داعية المجتمع الدولي إلى "توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والاضطلاع بمسئولياته لإدانة التمدد الاستيطاني باعتباره يشكل جريمة حرب".

وحملت الرئاسة الفلسطينية الليلة الماضية الحكومة الإسرائيلية مسئولية استمرار "إرهاب واعتداءات" المستوطنين ومواصلة سياسية الاستيطان و"انتهاك" حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، "اعتداءات المستوطنين الإرهابية التي استهدفت الفلسطينيين، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم، واستمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها والاستيلاء عليها".

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