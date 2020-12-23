الإصابات والوفيات.. عدد حالات كورونا أمس في مصر

يوم بعد يوم تزداد حالات فيروس كورونا في مصر ودول العالم مما يزداد رعب المواطنين، وتستمر عمليات البحث حول عدد حالات كورونا أمس في مصر "الإصابات والوفيات" لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوباء من خلال تعليمات الدولة، والتي شددت عليها خلال الموجة الثانية من الفيروس، حيث يسأل المواطنين لتحديد المناسبات الخاصة بهم.

عدد حالات كورونا أمس في مصر

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، عن خروج 401 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات والتي تم معالجتهم لمدة 15 يومًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 107563 حالة حتى اليوم.





وخرج بيانات رسمية أمس من وزارة الصحة تؤكد تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك وفقا لإجراءات الفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة ضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.





وكشفت الصحة أن عدد الوفيات أمس الثلاثاء، إلى وفاة 37 جديدة.، مؤكدًة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 127061 حالة من ضمنهم 107563 حالة تم شفاؤها، و 7167 حالة وفاة.





طرق الإبلاغ عن حالات كورونا في مصر

وحددت وزارة الصحة والسكان عدة طرق للتواصل مع المواطنين في مختلف المحافظات لتلقي استفساراتهم بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.





إجراءات الدولة لمواجهة كورونا

ويشار إلى أن الدولة فرض عدة إجراءات لمواجهة الفيروس منها: إلغاء الاحتفالات برأس السنة، وتخفيض عدد ساعات العمل، وتقليل كثافة الطلاب بالمدارس، وحذر إقامة الأفراح، وإلغاء سرادقات العزاء، وغلق مراكز الدروس الخصوصية وغيرها من التدابير الاحترازية التي شددت عليها الدولة تجاه التجمعات.





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