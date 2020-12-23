اشتعال حريق في عقار سكني في مصر القديمة (فيديو)

شب حريق هائل في عقار سكني في منطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، بسبب ماس كهربائي، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة عليه عقب الدفع بسيارات الإطفاء.كانت تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بنشوب حريق داخل عقار سكنى قديمه فى مصر القديمة، وانتقلت إطفاء، وتمت السيطرة عليه. وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.