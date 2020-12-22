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الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس تأمر بانتشار وحدة مروحيات في أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 09:38 م
قيس سعيد
قيس سعيد
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أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا يقضي بانتشار وحدة مروحيات قوامها 120 عسكريًا؛ في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدة المروحيات تكلف بمهام التدخل الجوي السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ، كما تتولى تأمين التنقلات والاستطلاع الجوي ونقل الشخصيات والإخلاء الصحي في إطار المهام الموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضاف البيان أنه تم تحديد مدة انتشار وحدة المروحيات، بسنة واحدة ابتداءً من 21 ديسمبر 2020، قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية التونسية أصدر أمرًا ثانيًا يقضي بتمديد نشر الوحدة العسكرية للنقل الجوي بجمهورية مالي تحت راية الأمم المتحدة في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية مالي، لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ابتداءً من 3 يناير 2021.

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