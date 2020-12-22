كل ما تريد معرفته عن مشروع القاهرة الخديوية

المكان

توحيد لافتات المحلات

تطوير العقارات القديمة وتوحيد ألوانها

أهداف المشروع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خطوات تنفيذ مشروع القاهرة الخديوية، بناءً على توصيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.وفي هذا السياق ترصد "الدستور" في السطور التالية خطة تطوير القاهرة الخديوية وتفاصيل ذلك المشروع الضخم.يبدأ المشروع "تطوير القاهرة الخديوية" في المنطقة الواقعة بين ميداني التحرير والأوبرا مرورًا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل. وطبقا لدراسات رصدت فى السابق من أجل تنفيذ المشروع وكذلك دراسات قام بها البنك الأوروبى.ومشروع تطوير القاهرة الخديوية يتضمن استرداد الواجهات الخارجية لمسرح دار الأوبرا الملكية وإعادة توظيف الفراغات الداخلية لجراج الأوبرا والمبنى الإداري لمحافظة القاهرة، بشكل يماثل الواجهات الأصلية للأوبرا القديمة له لتتناسب مع النسق المعماري مع الإبقاء على مبنى الجراج والمبنى الإداري دون الإخلال بوظيفته الأساسية كجراج يخدم هذه المنطقة المزدحمة بالعاصمة، ليكون للمشروع أبعاد ومردود ثقافي واقتصادي وسياحي واجتماعي.من ملامح المشروع توحيد لافتات المحلات بوسط المدينة، من خلال النموذج الذي سيعده جهاز التنسيق الحضاري، وسيتم إلزام أصحاب المحلات به كما حدث بميدان التحرير.كذلك من ملامح تطوير حديقة الأزبكية وميدان الأوبرا، وكيفية تحويل عدد من شوارع القاهرة للمشاة فقط وتخصيص عدد أخر للمشاة فى المساء، وإعادة دراسة عرض الأرصفة وأثره على حركة السيارات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.من ملامحه أيضا تطوير العقارات بميداني مصطفى كامل وطلعت حرب، مرورًا بقصر النيل، من حيث شكل الأعمال التي ستتم بها كالواجهات وتوحيد الألوان وإعادة العناصر المفقودة، وشكل المعالجات، للوصول إلى الصورة البصرية الموحدة، بالإضافة إلى التعامل مع العناصر المكملة كمسارات المشاة ونوعية الأنشطة في الممرات واستعمالات المحلات.ويهدف مشروع تطوير القاهرة الخديوية إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة، عبر تحسين صورتها البصرية، وتعظيم شخصيتها المعمارية، عبر الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها، وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة، فضلًا عن إظهار المباني المميزة بمنطقة وسط القاهرة ليلًا عبر إضاءة واجهاتها بأسلوب يظهر عناصرها المميزة وطابعها المعماري الفريد، ويضفي على المنطقة ليلًا بعدًا جماليًا.