مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 23-12-2020
الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:33 ص
تنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم فى مصر بعد البحث المكثف عبر موقع البحث العالمي لـ«جوجل».
وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواقيت الصلاة في السويس
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:34 PM
صلاة المَغرب 4:53 PM
صلاة العِشاء 6:14 PM
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:36 AM
الشروق 7:04 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM
مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:06 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 7:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:10 PM
صلاة العَصر 2:55 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:37 PM
مواقيت الصلاة في الغردقة
صلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:56 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM
وتأتي تلك النشرة بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-12-2020مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة
صلاة الفجْر 5:15 AM
الشروق 6:47 AM
صلاة الظُّهْر 11:54 AM
صلاة العَصر 2:42 PM
صلاة المَغرب 5:00 PM
صلاة العِشاء 6:23 PM
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
صلاة الفجْر 5:22 AM
الشروق 6:56 AM
صلاة الظُّهْر 11:59 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:03 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجْر 5:11 AM
الشروق 6:45 AM
صلاة الظُّهْر 11:50 AM
صلاة العَصر 2:36 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواقيت الصلاة في السويس
صلاة الفجْر 5:09 AM
الشروق 6:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:49 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:55 PM
صلاة العِشاء 6:18 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:30 AM
صلاة الظُّهْر 11:42 AM
صلاة العَصر 2:34 PM
صلاة المَغرب 4:53 PM
صلاة العِشاء 6:14 PM
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجْر 5:36 AM
الشروق 7:04 AM
صلاة الظُّهْر 12:23 PM
صلاة العَصر 3:23 PM
صلاة المَغرب 5:43 PM
صلاة العِشاء 7:01 PM
مواقيت الصلاة في الأقصر
صلاة الفجْر 5:03 AM
الشروق 6:32 AM
صلاة الظُّهْر 11:48 AM
صلاة العَصر 2:45 PM
صلاة المَغرب 5:04 PM
صلاة العِشاء 6:24 PM
مواقيت الصلاة في سوهاج
صلاة الفجْر 5:08 AM
الشروق 6:38 AM
صلاة الظُّهْر 11:52 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:06 PM
صلاة العِشاء 6:27 PM
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مواقيت الصلاة في مرسى مطروح
صلاة الفجْر 5:32 AM
الشروق 7:07 AM
صلاة الظُّهْر 12:10 PM
صلاة العَصر 2:55 PM
صلاة المَغرب 5:13 PM
صلاة العِشاء 6:37 PM
مواقيت الصلاة في الغردقة
صلاة الفجْر 5:00 AM
الشروق 6:31 AM
صلاة الظُّهْر 11:44 AM
صلاة العَصر 2:37 PM
صلاة المَغرب 4:56 PM
صلاة العِشاء 6:17 PM