«الكرملين»: العقوبات الأمريكية ضد روسيا خطوة معادية أخرى

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن بلاده تعتبر العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا خطوة معادية أخرى، مؤكدا أن كل تحرك من هذا النوع يُبعدنا عن لحظة تطبيع العلاقات بين البلدين.وقال بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن "هذه خطوة أخرى معادية لروسيا، ولا يسعنا إلا أن نأسف عليها، فالإدارة الأمريكية المنتهية ولايتها تفضل البقاء على العلاقات الروسية الأمريكية الثنائية سيئة للغاية بالفعل".وأضاف: "إن كل تحرك من هذا القبيل يبعدنا عن لحظة تطبيع العلاقات بيننا وتجعل من الصعب علينا الخروج من هذا التدهور الذي يضر بعلاقاتنا الثنائية".