أول رحلة جوية مباشرة .. وفد أمريكي إسرائيل يتوجه إلى الرباط من تل أبيب

يزور وفد أمريكي إسرائيلي اليوم الثلاثاء المغرب قادماً من إسرائيل على متن أول رحلة جوية مباشرة بعد استئناف العلاقات بين البلدين، لتكون المملكة رابع دولة عربية تتخذ هذا القرار في الآونة الاخيرة برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.ومن المتوقع أن يتم التوقيع على عدة اتفاقيات، بحسب برنامج الزيارة في الرباط.كما تتضمن الاتفاقات تسهيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتطوير العلاقات في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي، بحسب ما أعلن الديوان الملكي المغربي في 10 نوفمبر.ويزورمن 50 إلى 70 ألف يهودي المغرب سنوياً غالبيتهم من الدولة العبرية، لكن في رحلات جوية غير مباشرة. ويأتي الكثير منهم لإحياء احتفالات دينية في مزارات يهودية مغربية.ويترأس الوفد الإسرائيلي مستشار الأمن القومي مئير بن شبات، وهو ينحدر من والدين يهوديين ولدا في المغرب.وخلال احتفال في القدس إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأثنين، قال كوشنر إن التطبيع مع المغرب "سيوفر مجموعة جديدة كاملة من الفرص لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأسره". وتابع "أدت جهودنا الجماعية إلى ولادة شرق أوسط جديد حيث تحدث الانجازات والاختراقات كل يوم تقريبًا".وكان المغرب حصل في مقابل استئناف العلاقات مع إسرائيل على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.وتضمن القرار الذي اتخذه ترامب كذلك الإعلان عن عزم الولايات المتحدة على افتتاح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، بينما تحدثت الصحافة المغربية عن حزمة استثمارات أمريكية "هائلة" في المنطقة.في الوقت نفسه من المقرر أن تعيد إسرائيل والمغرب فتح مكاتب دبلوماسية فضلاً عن تنشيط التعاون الاقتصادي بينهما.