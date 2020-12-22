إحالة أوراق 3 متهمين للمفتي قتلوا طفلا حرقا في المقطم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق 3 متهمين الي فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم من عدمه، بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون ووفاة طفل في المقطم بمحافظة القاهرة.صدر القرار برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه، وعادل ابراهيم الغويط، وأسامه محمد ابو صافي، وامانة سر أحمد فهمي، ومحمود عبد الرشيد، وتبين أن المتهمين بالقضية وهم كلا من "م.ع" عامل، و"ك.م" وشهرته رامي، و" ه.م" و" ص.ع "حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.وكشف أمر الإحالة ان المتهم الأول وضع النار عمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه "ع. م" بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وأوصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل "هـ. ع" والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن امدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة، بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه "هـ. ع" في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسده بنسبة 30%.