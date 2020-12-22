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تقارير ومتابعات

الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الموجة الثانية

الثلاثاء 22/ديسمبر/2020 - 02:05 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين حول العالم حاليا محرك البحث العالمي "جوجل" لمعرفة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الموجة الثانية، الذي يجتاح العالم حاليا، وينتشر بسرعة كبيرة.

ويستعرض "الدستور" من خلال التقرير التالي أعرض الموجة الثانية من فيروس كورونا وكيفية الوقاية من المرض اللعين الذي يضعف خلايا المناعة ويؤدي إلى الوفاة خلال أيام قليلة.

الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الموجة الثانية 2021

وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطنين بمختلف بلدان العالم لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أبرزها الابتعاد بمسافة مترا واحدا على الأقل عن الآخرين لتفادي الإصابة حتى ولو لم تظهر عليه أي أعراض، والابتعاد مسافات أكثر في حالة الوجود في أماكن مغلقة كما يجب على جميع المواطنين لبس كمامات واقية تغطي منطقة الأنف والفم جيدا أثناء وجودك مع آخرين في أي مكان ويجب أن تنظف يديك جيدا قبل وبعد خلع الكمامات.

حالات إصابة فيروس كورونا 

وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك 4 درجات في حالات إصابة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وهي ( بسيطة ومتوسطة وشديدة وحالات حرجة ) حيث أن 80 % من الحالات يتم علاجها لأنها تتراوح من بسيطة إلى متوسطة بينما 20% تكون بين شديدة و حرجة ويكون فيها حالات الوفاة حيث يقضي خلالها الفيروس اللعين على الجهاز المناعي في الجسم مما يضعف كافة الأجهزة المتبقية ويؤدي إلى فقدان الجسم حيويته بالتدريج ومن ثم الوفاة الفورية خلال فترة وجيزة.

أعراض الموجة الثانية من فيروس كورونا 2021

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا في الموجة الثانية، تساهم كثيرا في تجنب انتشار الفيروس الذي تتضمن أعراضه على الحمى والإرهاق والسعال الجاف وآلام الجسم واحتقان انف الصداع والإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق وظهور طفح جلدي أو تغيير لون أصابع اليد أو القدمين بشكل تدريجي حيث تشتد تلك الأعراض على شخص من بين 5 أشخاص يعانون من المرض حيث يعاني من ضيق في التنفس وتزايد مهاجمة الجهاز المناعي و إصابته بمضاعفات خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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