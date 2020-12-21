رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 ديسمبر 2020 الموافق 06 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:44 م
الاتحاد للطيران الإماراتي
الاتحاد للطيران الإماراتي
أ ش أ
طباعة
أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتي عن تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، انه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي من أهم أولويات الاتحاد للطيران فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

محافظا سوهاج وقنا في استقبال شهيدي الوطن بالمطار العسكري (صور)

مواطن يغلق فمه بـ«القفل» في نجع حمادي بقنا (صور)

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

الصور

image description

استشهاد أمين شرطة ومصرع 3 عناصر إجرامية في اشتباكات بدمياط

image description

استشهاد أمين شرطة أثناء مداهمة وكر مخدرات بدمياط

image description

«حياة كريمة» تطور قرى كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تفتتح مشروع الصرف الصحي بالكاشف الجديد

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع تجمعات القمامة بكفر البطيخ (صور)

الأكثر قراءة

«تزوجت عرفيًا من آخر».. مفاجأة فى قضية «عروس القليوبية» المختفية

حقيقة تعليق حركة الطيران في مصر

مصر للطيران تعلن وقف رحلاتها بين القاهرة ومسقط

«سأكشف الحقائق بالأدلة».. ربيع ياسين يستقيل من تدريب منتخب الشباب

إنفوجراف

image description

الفرق بين لقاحى «سبوتنيك» و«فايزر» (إنفوجراف)

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي 2021

رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020

الفيضانات تتسبب في نزوح 9 آلاف شخص بماليزيا

إضاءة شجرة ميلادية تحمل أسماء ضحايا انفجار بيروت

أيام زمان

عبد الحليم حاربنى وغار منى.. اعترافات لـ حسين فهمى

حكاية النفسنة بين سعاد حسنى وفاتن حمامة

بطلها مخرج شهير.. أقوى شائعة طاردت الفنانة نجلاء فتحى

نجيب محفوظ يشيد بأداء منتخب المغرب فى كأس العالم 86

مقالات الرأي
عمرو خالد
اسم الله «الهادى».. من اتبع طريقه لم يضل أبدًا
القس. رفعت فكرى
المرحلة الملكية
لواء.حمدى البطران
التعليم فى مصر
لواء. محسن الفحام
الإخوان وحقوق الإنسان
المزيد

الثقافة

رئيس «دار الوثائق» تشهد افتتاح معرض الكتاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر

«موضوع حساس» على خشبة «علي فهمي» ضمن المهرجان العربي.. غدًا

انطلاق المرحلة الثانية من الدورة الأولى لـ«صنايعية مصر»

غدًا.. «نجيب محفوظ» على مائدة الأعلى للثقافة بتراث القاهرة