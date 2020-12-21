الإمارات تعلق رحلاتها بين أبوظبي والسعودية ومسقط والكويت

أعلنت الاتحاد للطيران الإماراتي عن تعليق رحلات الركاب بشكل فوري بين أبوظبي والمملكة العربية السعودية ومسقط في سلطنة عمان والكويت وذلك بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.قال متحدث باسم الاتحاد للطيران، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين، انه تم أخذ هذا الإجراء الاحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا أن سلامة المسافرين والطاقم الجوي من أهم أولويات الاتحاد للطيران فيما تتواصل طواقم العمل مع المسافرين المتأثرين لإعلامهم بتعليق الرحلات ومساعدتهم في تعديل خطط سفرهم.